Fitch опубликовал прогноз роста мировой экономики в 2017-2018 годы

Баку. 2 октября. REPORT.RU / Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз роста мировой экономики на 2017-2018 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, в 2017 году ожидается подъем глобального ВВП на 3,1% против предполагавшихся в июне 2,9%. На следующий год оценка повышена до 3,2% с 3,1%.

Fitch ожидает, что в ближайшие два года средняя цена нефти будет составлять 52,5 доллара за баррель, а в 2019 году поднимется до 55 долларов за баррель.

Курс доллара США в ближайшие три года будет находиться в районе 113 иен и 0,87 евро, а стоимость фунта стерлингов - 1,3 доллара. Также аналитики ожидают, что на конец текущего года курс доллара составит 6,7 юаня, на конец следующего года - 6,9 юаня и на конец 2019 года - 7,1 юаня.