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Fitch огласило прогноз по дефициту госбюджета Азербайджана в 2025 году

Fitch огласило прогноз по дефициту госбюджета Азербайджана в 2025 году По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, дефицит государственного бюджета Азербайджана в 2025 году составит 0,6 млрд манатов.
Финансы
1 июля 2025 г. 11:12
Fitch огласило прогноз по дефициту госбюджета Азербайджана в 2025 году

По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, дефицит государственного бюджета Азербайджана в 2025 году составит 0,6 млрд манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет Fitch, в 2026 году дефицит увеличится до 1,1 млрд манатов.

Агентство связывает это с несколькими факторами - более низкими, чем предполагалось в бюджете, ценами на нефть, сохраняющимися, хотя и снижающимися, капитальными расходами на восстановление Карабаха, давлением в связи с расходами на оборону и социальное обеспечение.

Согласно официальной статистики, доходы госбюджета Азербайджана в январе-мае этого года составили 17 млрд 138 млн манатов, а расходы - 13 млрд 691,8 млн манатов, что соответственно на 7,1% и 1,6% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Доходы бюджета исполнены на 3,9% выше прогноза, а расходы бюджета - на 3,5% ниже прогноза.

В итоге за 5 месяцев в бюджете образовался профицит в размере 3 млрд 446,2 млн манатов, что на 36,05% больше, чем год назад.

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Версия на английском языке Fitch reveals forecast for Azerbaijan's state budget deficit in 2025

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