Fitch оценило состояние банковского сектора Азербайджана

Коэффициент просроченной задолженности в банковском секторе Азербайджана в концу 2023 года снизился до рекордно низкого уровня в 1,8% (на конец 2022 года было 2,9%) от совокупного кредитного портфеля, чему способствовал сильный рост кредитования, возврат

Коэффициент просроченной задолженности в банковском секторе Азербайджана в концу 2023 года снизился до рекордно низкого уровня в 1,8% (на конец 2022 года было 2,9%) от совокупного кредитного портфеля, чему способствовал сильный рост кредитования, возврат кредитов и списания.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговом действии Fitch Ratings в связи с подтверждением долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.

"Капитализация азербайджанских банков снизилась, но остается адекватной: коэффициент достаточности капитала первого уровня сектора составил 13,5% на конец 2023 года (15,2% на конец 2022 года). Прибыльность оставалась высокой, чему способствовала высокая доходность активов и умеренная стоимость фондирования из-за преобладания текущих счетов в депозитной базе.

Долларизация депозитов упала ниже 40% в 2023 году, приблизившись к историческому среднему показателю в 35%, кредиты в иностранной валюте упали до 19% отраслевых кредитов на конец 2023 года (20% на конец 2022 года)", - подчеркивает Fitch.

Агентство считает, что банковский сектор страны улучшился, но все еще остается довольно слабым, о чем свидетельствует рейтинг "b" по индикатору банковской системы агентства Fitch.

В Азербайджане действуют 23 коммерческих банков, два из которых с государственным участием.

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2023 года оцениваются в 49 млрд 178,19 млн манатов (рост за год на 4,5%). Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в 2023 году составил 23 млрд 979,12 млн манатов (рост на 18,8%), депозитный портфель в банках - 34 млрд 550,08 млн манатов (рост на 2,3%), в том числе вклады населения - 12 млрд 582,16 млн манатов (рост на 9,6%).

Суммарная капитализация банков составляет 6 млрд 63,35 млн манатов (рост на 7,8%).