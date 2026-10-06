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    Fitch оценило бюджетные перспективы и монетарную политику Азербайджана

    Финансы
    • 06 октября, 2026
    • 12:32
    Fitch оценило бюджетные перспективы и монетарную политику Азербайджана

    Профицит консолидированного бюджета Азербайджана в 2026 году ожидается на отметке 3,7% ВВП.

    Как передает Report, об этом заявил старший директор Fitch Ratings, руководитель группы суверенных рейтингов Восточной Европы Эрик Ариспе Моралес (Erich Arispe Morales) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    Согласно его прогнозу, в дальнейшем показатель будет сокращаться - до 1,3% ВВП в 2027 году и до 0,7% ВВП в 2028 году.

    "Государственный долг в 2026 году опустится до 19,6% ВВП, в 2027 году достигнет 19,8% ВВП, а к 2028 году возрастет до 21,6% ВВП", - подчеркнул старший директор агентства.

    Как указывает Э. А. Моралес, Азербайджан показывает положительные результаты в совершенствовании инструментов денежно-кредитной политики и наращивании вклада ненефтяного сектора в национальную экономику, при этом динамика экономического роста и уровень инфляции остаются основными вызовами для страны. По оценке эксперта, Центральный банк Азербайджана значительно повысил адаптивность и результативность управления ликвидностью, невзирая на сдерживающие обстоятельства в виде значительной долларизации и недостаточной глубины внутреннего финансового рынка.

    "В последнее время мы наблюдали действия регулятора по смягчению параметров процентного коридора в целях стимулирования кредитной активности, и в целом Центральный банк действовал результативно, продолжая развитие монетарных инструментов", - заявил Э. А. Моралес.

    Эрик Ариспе Моралес Профицит консолидированного бюджета денежно-кредитная политика Fitch Ratings
    "Fitch" Azərbaycanın büdcə perspektivlərini və monetar siyasətini qiymətləndirib
    Fitch evaluates Azerbaijan's fiscal outlook, monetary policy
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