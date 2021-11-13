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Fitch обновило прогноз по инфляции в Азербайджане

Fitch обновило прогноз по инфляции в Азербайджане Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует по итогам 2021 года инфляцию в Азербайджане на уровне 7,6%.
Финансы
13 ноября 2021 г. 15:59
Fitch обновило прогноз по инфляции в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует по итогам 2021 года инфляцию в Азербайджане на уровне 7,6%.

Как передает Report со ссылкой на сообщение агентства, годовая инфляция выросла до 8,5% в сентябре с 4,3% в апреле из-за давления со стороны цен на продукты питания, транспорт и административные услуги.

"По нашим прогнозам, инфляция снизится до 4,3% к концу 2022 года, что чуть выше целевого диапазона в 4%, поскольку временное давление, в том числе из-за сбоев в цепочке поставок, исчезнет", - говорится в сообщении.

Fitch прогнозирует также дальнейшее повышение Центральным банком Азербайджана учетной ставки на 50 базисных пунктов до 7,5%.

По данным Госкомстата, в январе-октябре 2021 года индекс потребительских цен в Азербайджане к аналогичному периоду прошлого года составил 105,7%, в том числе на продовольственные товары, напитки и табачные изделия – 106,7%, непродовольственные товары - 104,6%, тарифы на платные услуги населению - 105%.

По прогнозам Центробанка, среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года ожидается на уровне 6,2-6,5% против 2,8% в 2020 году. Годовая инфляция ожидается на уровне 9,5-10,5%.

Правительство в 2022 году и в последующие три года прогнозирует среднюю инфляцию в пределах 3,5 %. Так, в следующем году средняя инфляция ожидается на уровне 4 %, в 2023 году - 3,3 %, а в 2024 и 2025 годах - по 3,2 %.

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Версия на английском языке Fitch renews its inflation forecast on Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке "Fitch Ratings" Azərbaycanda inflyasiya proqnozlarını yeniləyib

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