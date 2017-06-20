Fitch обнародовал прогнозы для мировой экономики

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует рост глобальной экономики в 2017 году на 2,9%, в 2018 году - 3,1%. Как сообщает Report со ссылкой на агентство, ускорение экономического роста в 2018 году станет максимальным за последние 8 лет.

Главный экономист Fitch Брайан Култон отмечает, что темпы роста экономики в этом году улучшились как в развитых, так и в развивающихся странах: "Положительные изменения на рынке недвижимости в Китае и восстановление цен на сырье привели к увеличению спроса в развивающихся странах".

В новом отчете отмечается более ускоренное развитие экономики еврозоны в этом году по сравнению с мартовским. Так, рост ВВП в 2017 году оценен в 2% против ранее прогнозируемых 1,7%. Б. Култон полагает, что отраженные в последнем отчете такие основные факторы риска, как распад еврозоны и протекционистская политика США, не устранены, но значительно ослабели.