Fitch Ratings предлагает странам СНГ и Черноморского региона развивать внутренние рынки капитала в нацвалюте

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает существенного укрепления балансов стран-экспортеров сырья.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном в среду отчете Fitch Ratings «Замедление рейтинговой динамики в странах СНГ и Черноморского региона».

"Наши сдержанные допущения по ценам на сырьевые товары не предполагают существенного укрепления балансов для экспортеров сырья. Таким образом, в отношении Казахстана, Азербайджана и Узбекистана мы будем фокусироваться на том, сумеют ли они повысить прогнозируемость и эффективность проводимой политики", - отмечается в сообщении.

В отчете говорится, что влияние девальвации, контрциклической фискальной политики, шоков в плане доходов от сырьевых товаров и поддержки банковскому сектору снизилось, и на этом фоне большинство суверенных эмитентов в регионе обеспечили первичные профициты и сокращают долг, произошло обновление бюджетных правил: "Однако валютный риск является одним из ключевых факторов уязвимости. Свыше 90% государственного долга Узбекистана, Беларуси и Азербайджана номинировано в иностранной валюте, а для Армении и Грузии эта цифра близка к 80%.

Снижение валютного риска зависит от развития внутренних рынков капитала в национальной валюте, что также поддержало бы дедолларизацию. Большинство стран в регионе имеют используемый агентством Индикатор банковской системы «b», что отражает «в высокой степени спекулятивное фундаментальное кредитное качество». Уровень неработающих кредитов является высоким и нередко не в полной мере отражен в официальных данных".

Авторы отчета отмечают, что за последние три года агентство повысило шесть суверенных рейтингов в СНГ и Черноморском регионе, в том числе четыре в 2019 г., в результате чего средний рейтинг вернулся к уровню конца 2013 г. («BB»). Рейтинги оказались под давлением в 2014-2016 гг., когда страны-экспортеры нефти были затронуты снижением нефтяных цен, западные страны ввели санкции в отношении России, а замедление российской экономики и меры, предпринимаемые в ответ на такую ситуацию, сказались на других странах.

"В целом в странах с более сильной проводимой политикой макроэкономическая стабильность улучшилась, что особенно заметно в России, которая сохранила рейтинг инвестиционного уровня, несмотря на сырьевые и санкционные шоки. Центральные банки фокусировались на снижении инфляции, и большинство стран отказались от режимов валютной стабилизации. Повысилась устойчивость к региональной и глобальной волатильности в финансовой и торговой сферах. Так, Грузия справилась с шоками, обусловленными падением курса турецкой лиры в середине 2018 г. В Украине и Беларуси наблюдалось самое значительное улучшение счетов текущих операций.

В то же время сохраняет влияние ряд факторов, которые привели к понижениям рейтингов в 2014-2016 гг., в частности высокая зависимость от сырьевых товаров и подверженность валютному риску. На кредитоспособности также сказываются структурные недостатки в плане качества управления, роста и ситуации в банковских секторах. «Позитивный» прогноз имеют только рейтинги Украины, и это говорит о том, что наблюдавшаяся позитивная динамика по суверенным рейтингам, вероятно, замедлится", - говорится в отчете.