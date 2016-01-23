​Fitch: Низкий долг Азербайджана обеспечивает сохранение рейтинга страны

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Введение Азербайджаном контроля над движением капитала не оказало влияния на рейтинг "BBB-" страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

"Низкий долг Азербайджана и наличие основных внешних активов по-прежнему поддерживают рейтинг страны. После перехода к режиму плавающего курса в прошлом году, на этой неделе власти ввели обязательный сбор в размере 20% на некоторые транзакции по выводу средств за рубеж. Этот шаг преследует двойную цель - одной из них является предотвращение обесценивания активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), второй - поддержание маната", - говорится в отчете.

Fitch Ratings отмечает, что внешний баланс страны имеет высокие показатели: "Согласно показателям общего объема импорта за 16 месяцев на конец 3-го квартала 2015 года средства ГНФАР составили 35 млрд. долларов, но правительство не склонно использовать их для поддержания маната, потому что финансовые средства ГНФАР составляют почти половину государственного бюджета и одновременно являются резервом для будущих поколений".

Fitch Ratings считает, что государственный контроль над движением капитала не будет иметь существенного влияния на банковский сектор из-за его уже высокой долларизации (75% резервов): "Относительное сокращение манатных депозитов может продолжиться до снижения курса доллара в будущем, хотя отток фондирования в декабре и январе в банковском секторе (5-10% в банках с высоким рейтингом) был управляемым благодаря подушке ликвидности".