Fitch: Несмотря на валютный кризис в Азербайджане, ситуация не является критической

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что валютный кризис осложнил экономическое положение в Азербайджане, ситуация не является критической. Как передает Report со ссылкой на Dailymail, об этом заявил агентству Reuters старший директор Fitch Пол Гэмбл.

Он отметил, что имеющийся в распоряжении правительства Азербайджана высокий объем активов в иностранной валюте является важным фактором в определении кредитного рейтинга страны.

Представитель Fitch отметил, что валютные резервы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) в первом полугодии выросли на 4,5% - до 35,1 млрд долларов. В борьбе с инфляцией Центробанк Азербайджана (ЦБА) в 1,5 раза повысил ключевую ставку (с 9,5% до 15%). После этого азербайджанские банки отменили ограничения на покупку валюты, введенные из-за ее дефицита.