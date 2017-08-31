Fitch не исключает дефолта Венесуэлы

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Венесуэлы в иностранной и национальной валютах с "CCC" до "СС". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, агентство не исключило дефолта.

Краткосрочный рейтинг дефолта эмитента Венесуэлы в иностранной и национальной валютах был подтвержден на уровне "С".

Агентство отметило, что снижение рейтинга Венесуэлы отражает мнение Fitch о том, что вероятен дефолт, учитывая дальнейшее сокращение возможностей финансирования правительства Венесуэлы после.

Отмечается, что, несмотря на готовность правительства обслуживать долг страны, сокращение международных резервов ввиду санкций, введенных правительством США против Венесуэлы 25 августа 2017 года, может оказать значительное влияние на возможность и готовность делать это своевременно.

Отметим, что в настоящее время в Венесуэле официальный курс доллара равен 9,98 боливара, а на "чёрном рынке" курс составляет 17 663 боливара. То есть курс доллара на "черном рынке" превышает официальный курс в 1 770 раз.