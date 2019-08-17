Fitch снизил прогноз роста грузинской экономики

Международное рейтинговое агентство Fitch изменило прогноз экономического роста в Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, согласно обновленному прогнозу, экономический рост в Грузии на этот год снижен до 4,3%.

По прогнозам Fitch, в соседней стране ранее прогнозировался рост экономики на уровне 4,6%.

Аналитики агентства причину изменения прогноза связывают с задержкой роста кредитования и запретом на полеты российских авиакомпаний в Грузию: "Россия была одним из основных источников турпотока в Грузию. Запрет, введенный Россией на полеты в Грузию, сказывается на развитии туристического сектора Грузии".

Fitch сохранил суверенный кредитный рейтинг Грузии на уровне "ВВ".