Fitch назвало факторы, усиливающие способность Азербайджана справляться с внешними шоками

Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента с «Негативного» на «Стабильный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «BB +».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а также благоприятными показателями легкости ведения бизнеса. Высокая долларизация банковского сектора и зависимость от углеводородного сектора (на который приходится около 40% ВВП, 86% экспорта и две трети бюджетных доходов) также влияют на рейтинг», - говорится в сообщении.

Суверенные активы в иностранной валюте на конец 2020 года составили 49,9 миллиарда долларов США, что на 0,3 миллиарда долларов США больше, чем на конец 2019 года, из которых на Госнефтефонд приходятся 43,6 миллиарда долларов США. Внешнее давление рассеялось после того, как в марте и апреле 2020 года были использованы валютные резервы SOFAZ на сумму 2,5 миллиарда долларов США для поддержки обменного курса 1,7 AZN/USD, а чистый спрос на валюту остался стабильным. Годовые продажи ГНФАР в иностранной валюте (которые определяются суммой трансфертов из бюджета) в 2020 году составили 7,3 миллиарда долларов США, что на 0,7 миллиарда долларов США выше, чем в 2019 году. Активы ГНФАР незначительно увеличились в 2020 году благодаря высокой доходности инвестиций, чему способствовал рост цен на золото, а это компенсировало снижение доходов от низких цен на нефть.

Fitch среди основных факторов, которые могут привести к повышению рейтинга, являются:

- повышение прозрачности и предсказуемости основ политики Азербайджана, включая политику обменного курса, что усиливает способность страны справляться с внешними шоками и снижает макроволатильность

- заметное укрепление внешнего баланса, например, из-за стабильно более высоких, чем прогнозировалось, цен на нефть

- большее доверие к устойчивому укреплению государственного баланса, например, на основе надежной среднесрочной фискальной стратегии и более высоких и более диверсифицированных темпов роста ВВП.

Основные факторы, которые могут привести к негативному рейтинговому действию или понижению рейтинга:

- продолжительное снижение цен на нефть, достаточное для того, чтобы оказать существенное негативное влияние на внешние резервы

- изменения в рамках экономической политики, которые подрывают макроэкономическую стабильность, например, способствующие быстрой эрозии внешнего баланса государства или беспорядочной девальвации обменного курса маната, что имеет негативные последствия для экономики, банковского сектора и государственных финансов.

«Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и присутствие российских военных миротворческих сил, которые, как мы ожидаем, будут сохранены в течение длительного периода, делают возврат к конфликту с Арменией менее вероятным. Однако окончательное политическое урегулирование, включающее продвижение целей открытия границ и инвестиций в инфраструктуру для улучшения сообщения между Азербайджаном, Арменией и соседними странами, является политически сложной задачей и также зависит от результатов выборов в Армении. Правительство Азербайджана придает высокий политический приоритет расходам на развитие территорий, освобожденных от оккупации в ходе 44-дневной войны», - говорится в сообщении Fitch.