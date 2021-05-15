О нас
Report Georgia
Аудио новости

Fitch назвало факторы, усиливающие способность Азербайджана справляться с внешними шоками

Fitch назвало факторы, усиливающие способность Азербайджана справляться с внешними шоками Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента с «Негативного» на «Стабильный»
Финансы
15 мая 2021 г. 19:36
Fitch назвало факторы, усиливающие способность Азербайджана справляться с внешними шоками

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана с «Негативного» на «Стабильный» и подтвердило РДЭ на уровне «BB +».

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства.

«Рейтинг поддерживается очень сильным внешним балансом Азербайджана, низким уровнем государственного долга и высокой финансовой гибкостью за счет крупных активов Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), а также благоприятными показателями легкости ведения бизнеса. Высокая долларизация банковского сектора и зависимость от углеводородного сектора (на который приходится около 40% ВВП, 86% экспорта и две трети бюджетных доходов) также влияют на рейтинг», - говорится в сообщении.

Суверенные активы в иностранной валюте на конец 2020 года составили 49,9 миллиарда долларов США, что на 0,3 миллиарда долларов США больше, чем на конец 2019 года, из которых на Госнефтефонд приходятся 43,6 миллиарда долларов США. Внешнее давление рассеялось после того, как в марте и апреле 2020 года были использованы валютные резервы SOFAZ на сумму 2,5 миллиарда долларов США для поддержки обменного курса 1,7 AZN/USD, а чистый спрос на валюту остался стабильным. Годовые продажи ГНФАР в иностранной валюте (которые определяются суммой трансфертов из бюджета) в 2020 году составили 7,3 миллиарда долларов США, что на 0,7 миллиарда долларов США выше, чем в 2019 году. Активы ГНФАР незначительно увеличились в 2020 году благодаря высокой доходности инвестиций, чему способствовал рост цен на золото, а это компенсировало снижение доходов от низких цен на нефть.

Fitch среди основных факторов, которые могут привести к повышению рейтинга, являются:

- повышение прозрачности и предсказуемости основ политики Азербайджана, включая политику обменного курса, что усиливает способность страны справляться с внешними шоками и снижает макроволатильность

- заметное укрепление внешнего баланса, например, из-за стабильно более высоких, чем прогнозировалось, цен на нефть

- большее доверие к устойчивому укреплению государственного баланса, например, на основе надежной среднесрочной фискальной стратегии и более высоких и более диверсифицированных темпов роста ВВП.

Основные факторы, которые могут привести к негативному рейтинговому действию или понижению рейтинга:

- продолжительное снижение цен на нефть, достаточное для того, чтобы оказать существенное негативное влияние на внешние резервы

- изменения в рамках экономической политики, которые подрывают макроэкономическую стабильность, например, способствующие быстрой эрозии внешнего баланса государства или беспорядочной девальвации обменного курса маната, что имеет негативные последствия для экономики, банковского сектора и государственных финансов.

«Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе и присутствие российских военных миротворческих сил, которые, как мы ожидаем, будут сохранены в течение длительного периода, делают возврат к конфликту с Арменией менее вероятным. Однако окончательное политическое урегулирование, включающее продвижение целей открытия границ и инвестиций в инфраструктуру для улучшения сообщения между Азербайджаном, Арменией и соседними странами, является политически сложной задачей и также зависит от результатов выборов в Армении. Правительство Азербайджана придает высокий политический приоритет расходам на развитие территорий, освобожденных от оккупации в ходе 44-дневной войны», - говорится в сообщении Fitch.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

США ополчились на одну из крупнейших криптобирж
США ополчились на одну из крупнейших криптобирж
14 мая 2021 г. 13:17
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2021)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.05.2021)
14 мая 2021 г. 09:50
Биткоин упал в цене более чем на 17%
Биткоин упал в цене более чем на 17%
13 мая 2021 г. 06:24
Фондовые индексы США понизились
Фондовые индексы США понизились
13 мая 2021 г. 06:01
Инфляция в США достигла максимума за 13 лет
Инфляция в США достигла максимума за 13 лет
12 мая 2021 г. 18:47
Всемирный банк выделит Грузии помощь
Всемирный банк выделит Грузии помощь
12 мая 2021 г. 11:07
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (12.05.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (12.05.2021)
12 мая 2021 г. 10:20
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (11.05.2021)
Ключевые показатели товарных, фондовых и валютных рынков мира (11.05.2021)
11 мая 2021 г. 09:50
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару
Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару
11 мая 2021 г. 08:50
Panasonic завершил финансовый год с самыми низкими за 25 лет продажами
Panasonic завершил финансовый год с самыми низкими за 25 лет продажами
10 мая 2021 г. 13:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi