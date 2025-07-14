Fitch: Мирное урегулирование конфликта в Украине не окажет значительного влияния на банки СНГ+

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает ограниченное краткосрочное влияние на банковские сектора региона CIS+ (Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан) в случае возможного урегулирования военного конфликта в Украине.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings считает, что возможное урегулирование конфликта в Украине окажет ограниченное краткосрочное влияние на банковские сектора стран СНГ+ (Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан).

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, потенциальное снижение геополитических рисков и риск вторичных санкций будет позитивным фоном для всего региона. Тем не менее, агентство отмечает:

“Прямое влияние на банковские секторы - и в более широком плане на кредитные профили банков - будет минимальным”.

С начала конфликта в 2022 году банки региона получили выгоды от макроэкономических последствий, вызванных миграцией людей и капитала из России. Это способствовало росту экономической активности, доходов и ликвидности в ряде стран.

Несмотря на частичное возвращение этих потоков в обратном направлении, Fitch считает, что данные изменения носят структурный характер и вряд ли будут кардинально пересмотрены даже при мирном разрешении конфликта.

“Влияние урегулирования на кредитные профили банков стран СНГ+ в нашем базовом сценарии ограничено. Их устойчивость в большей степени зависит от внутренних факторов, чем от геополитики”, - говорится в отчете агентства.

Fitch отмечает, что высокие темпы экономического роста последних трех лет способствовали расширению кредитования. Особенно выигрывали банки Армении, Грузии и Кыргызстана- за счет увеличения валютных операций и комиссионных доходов, связанных с ростом торговли с Россией, которая теперь осуществляется преимущественно через страны СНГ+.

“Эти новые торговые маршруты, сформированные под давлением изменившейся геополитики, в целом сохранятся даже в случае отмены санкций. Россия будет стремиться удерживать альтернативные цепочки поставок по стратегическим причинам”, - прогнозирует Fitch.

Агентство предупреждает, что значительный отток капитала мог бы усилить давление на валюты региона, что особенно рискованно для стран с высокой долларизацией банковского сектора - таких как Грузия и Армения.

Однако, по мнению Fitch, этот сценарий маловероятен:

“Мы ожидаем, что счета в банках СНГ+ сохранят важную роль в обеспечении валютных операций, которые по-прежнему будут ограничены при использовании российских банков”