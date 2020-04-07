​Fitch: Ликвидность МБА останется достаточно сильной

Международное рейтинговое агентство Fitch пересмотрело рейтинг Международного банка Азербайджана (МБА) в контексте экономической неопределенности из-за COVID-19 и низких цен на нефть.

Как сообщает Report со ссылкой на МБА, агентство подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

По мнению экспертов Fitch, значительный буфер капитала и низкий уровень риска позволяют Международному Банку Азербайджана сохранять свои рейтинги, поэтому они вряд ли будут снижены в ближайшее время. Принимая это во внимание, Fitch определил прогноз по рейтингам банка как "Стабильный".

По мнению экспертов агентства, размер кредитного портфеля банка по отношению к совокупным активам (27%) и распределение кредитов в основном под проекты с низким уровнем риска снижают вероятность ухудшения качества активов Международного банка Азербайджана. Анализ агентства показывает, что баланс банка значительно улучшился с 2016 года.

К концу февраля 2020 года коэффициент достаточности капитала первого уровня составил 33%, а совокупного капитала - 32%, что также сводит к минимуму риски за счет формирования сильных буферных резервов для МБА. Учитывая это, аналитики Fitch полагают, что даже при самом пессимистичном сценарии позиции капитала Международного банка Азербайджана по-прежнему будут выше установленных норм.

Согласно анализу Fitch, из-за изменений в операционной среде давлений на профиль финансирования и ликвидности Банка не ожидается. В связи с этим ликвидность банка останется достаточно сильной перед лицом любых негативных последствий.

Информацию о продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.