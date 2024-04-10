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Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный" Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая на уровне "A+", изменив при этом его прогноз на "негативный" со "стабильного".
Финансы
10 апреля 2024 г. 12:35
Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со стабильного на негативный

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая на уровне "A+", изменив при этом его прогноз на "негативный" со "стабильного".

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Ухудшение прогноза по рейтингу в пресс-релизе агентства связано с усилением рисков для финансового состояния Китая на фоне растущей неопределенности экономических перспектив. Эту неопределенность эксперты Fitch объясняют тем, что экономика страны, рост которой в значительной мере поддерживался за счет бума на рынке жилья, движется к новой модели развития, которую правительство считает более устойчивой.

Fitch ожидает, что бюджетная политика будет играть все более важную роль в поддержании экономического роста в ближайшие годы, что приведет к устойчивому повышению долговой нагрузки.

Рейтинг Китая на уровне "A+" поддерживается крупным размером и диверсифицированностью экономики страны, устойчивыми перспективами ее роста и важной ролью в глобальной торговле.

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Версия на английском языке Fitch changes China's rating outlook from 'stable' to 'negative'

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