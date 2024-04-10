Fitch изменило прогноз по рейтингу Китая со "стабильного" на "негативный"

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая на уровне "A+", изменив при этом его прогноз на "негативный" со "стабильного".

Агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Китая на уровне "A+", изменив при этом его прогноз на "негативный" со "стабильного".

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Ухудшение прогноза по рейтингу в пресс-релизе агентства связано с усилением рисков для финансового состояния Китая на фоне растущей неопределенности экономических перспектив. Эту неопределенность эксперты Fitch объясняют тем, что экономика страны, рост которой в значительной мере поддерживался за счет бума на рынке жилья, движется к новой модели развития, которую правительство считает более устойчивой.

Fitch ожидает, что бюджетная политика будет играть все более важную роль в поддержании экономического роста в ближайшие годы, что приведет к устойчивому повышению долговой нагрузки.

Рейтинг Китая на уровне "A+" поддерживается крупным размером и диверсифицированностью экономики страны, устойчивыми перспективами ее роста и важной ролью в глобальной торговле.