Fitch изменил прогноз роста глобальной экономики

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch внесло некоторые изменения в майский обзор глобальной экономики. Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, слабые темпы экономического роста на развивающихся рынках и сокращение инвестиций в энергетический сектор продолжают оказывать давление на мировую экономику.

Агентство впервые после 2013 года сократило прогноз для роста экономики США на 2016 год с 2% до 1,8%. Тем не менее прогноз по росту экономики Китая на 2016-2017 годы был пересмотрен до 6,3% для каждого года против представленных в мартовском обзоре показателей 6,2% и 6% соответственно.

Главный экономист Fitch Брайан Колтон отмечает, что давление на развивающиеся рынки ослабело на фоне решений о стимулировании экономики Китая и стабилизации сырьевых цен.

Эксперт отмечает, что оживление строительного сектора в Китае повлияет на всю остальную экономику. В то же время сильно удивят положительные показатели российской экономики.

Fitch прогнозирует, что стабилизация мировой экономики может привести к повышению процентных ставок во второй половине 2016 года, что укрепит позиции доллара.

Прогноз агентства по Еврозоне на 2016 год увеличен на 0,1 процентный пункт - до 1,6%. В то же время неопределенность в преддверии Brexit привела к снижению прогноза для Великобритании на 0,2 процентных пункта - до 1,9%.

Прогноз по экономическому росту на 2016 год для ведущих 20 экономик мира, как и в обзорах за 2015 год и за март 2016 года, сохранен на уровне 2,5%. Рост глобальной экономики достигнет 3% в 2017 году.