Fitch: Инфляция в Турции к концу 2021 года достигнет 25%

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует инфляцию в Турции к концу 2021 года на уровне 25%.

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует инфляцию в Турции к концу 2021 года на уровне 25%.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Fitch, индекс потребительских цен останется одной из самых высоких среди рейтингуемых суверенных стран.

"В 2022-2023 годах инфляция в Турции достигнет в среднем 20%", - отмечает агентство.

Fitch прогнозирует, что в 2021 году общий государственный долг значительно увеличится до 47% ВВП, главным образом за счет снижения курса лиры.

Агентство может понизить рейтинг страны при заметном ухудшении отношения государственного долга к ВВП.

Турецкая валюта, которая в начале года торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, подешевела за год более чем на 75%, а 23 ноября поставила новый антирекорд, упав на 16%. Такое резкое падение лиры за сутки стало максимальным за последние 20 лет. Оно произошло после того, как 18 ноября центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 15% с 16%, после чего президент Турции Тайип Эрдоган в телеобращении вновь высказался за сокращению учетной ставки, утверждая, что это приведет к снижению инфляции. Лира 2 декабря торговалась в пределах от 13,3 до 13,5 за доллар.

Отметим, что Fitch ухудшило до негативного со стабильного долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте на уровне "ВВ-."