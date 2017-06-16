Fitch: Федрезерв ускорит процесс повышения ставок

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) стремится ускорить процесс повышения учетной ставки. Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в информации международного рейтингового агентства Fitch.

Агентство отмечает, что увеличение ставки и сопровождающие комментарии подтверждают мнение о том, что уровень ставок, скорее всего, нормализуется на отметке в 3,5% к 2020 году, а доходность 10-летних гособлигаций США возрастет выше 4%. По мнению агентства, решения ФРС меньше зависят от статистических данных. В частности, Fitch указывает на последние слабые показатели по потребительским ценам, оказавшиеся хуже прогнозов.

Аналитик Forbes Билл Конерли заявляет, что ФРС в своих действиях учитывает инфляционные ожидания на 2019 год. Так, результат этих действий порой может проявится через 6-18 месяцев. Аналитик считает неслучайным решение о повышении ставок и подчеркивает необходимость заострения внимания на общем уровне зарплат. Рост зарплат укажет на ускорение инфляции.