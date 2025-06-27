Fitch: Экономика Азербайджана вырастет на 2,5% в среднем в ближайшие пять лет

Cреднегодовой рост экономики Азербайджана в 2025-2030 годах составит 2,66%.

Cреднегодовой рост экономики Азербайджана в 2025-2030 годах составит 2,66%.

Как передает Report, об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Согласно прогнозам, в 2025 году экономика страны вырастет на 3,5%, а в 2026 году - 2,5%. В последующие годы (2027-2030 гг.), по ожиданиям агентства, темпы роста ВВП Азербайджана составят в среднем 2,5% ежегодно.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана, темпы роста ВВП ожидаются на уровне 3,7% в 2025 году, 3,2% в 2026 году и на 3,6% в 2027 году.

Прогнозы международных рейтинговых агентств разнятся: S&P Global ожидает рост в 2025-2026гг на уровне 2% в год, Moody’s - 2,5% в год.

Международный валютный фонд на 2025-2026гг прогнозирует рост на 3,5% и 2,5% соответственно, а Европейский банк реконструкции и развития - в 2025 году на 3%, в 2026 году - 2,5%. Азиатский банк развития рост в ближайшие два года прогнозирует на уровне 3,4% и 3,3%, нидерландская группа ING Group - на уровне 2% и 2,5% соответственно. Всемирный банк прогнозирует 2,6% в 2025 году, 2,4% в 2026 году и 2,3% в 2027 году.