Fitch: Более 70% корпоративных и МСП-кредитов азербайджанского AFB Bank приходится на 25 крупнейших заемщиков

Финансы
7 августа 2025 г. 11:28
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вернуло азербайджанский AFB Bank в список рейтингуемых организаций, пересмотрев его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) в сторону повышения - с “B-” до “B” со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, в последний раз агентство присваивало рейтинги банку в 2020 году, когда рейтинг был понижен с “B” до “B-” и впоследствии отозван.

Помимо IDR, агентство присвоило AFB Bank рейтинг жизнеспособности (VR) на уровне “b” и рейтинг государственной поддержки (GSR) - “отсутствие поддержки”.

Fitch отмечает, что AFB Bank остается небольшим участником банковского сектора, занимая менее 1% совокупных активов и депозитов на конец первого полугодия 2025 года. Бизнес-модель банка характеризуется высокой концентрацией - более 70% портфеля корпоративных и МСП-кредитов приходится на 25 крупнейших заемщиков. Это, по мнению Fitch, делает кредитный портфель уязвимым к рыночным шокам.

На конец 2024 года на розничное кредитование приходилось 49% валовых кредитов банка, из которых 76% составляли ипотечные кредиты, относящиеся к низкорисковой категории.

Качество активов остается слабым, хотя и демонстрирует улучшение. Доля проблемных кредитов (3 стадия по МСФО 9) снизилась до 14,4% на конец 2024 года с 15,6% годом ранее. Это произошло благодаря значительным списаниям, объем которых составил 7,6% от среднего кредитного портфеля. Кредиты 2 стадии составляли лишь 1,4% портфеля. Резервы под кредиты 3 стадии сократились до 60%, что Fitch расценивает как приемлемый уровень.

Агентство ожидает, что доля проблемных активов продолжит снижаться и достигнет около 10% в 2025-2026 годах.

Операционная прибыль до учета обесценения превышала 3% от среднего объема кредитов в 2022-2024 годах, что обеспечивает умеренный буфер для покрытия потенциальных убытков. Однако отношение операционной прибыли к активам, взвешенным по риску (RWA), снизилось с 7,3% в 2021 году до 2,9% в 2024 году. В 2025-2026 годах ожидается нормализация этого показателя на уровне 2%, в связи с ростом убытков по кредитам.

Коэффициент Fitch Core Capital (FCC) снизился с 39% до 36% на конец 2024 года, в основном из-за полной выплаты дивидендов по прибыли 2023 года и роста RWA на 3%. Тем не менее, это остается высоким показателем, и, по мнению Fitch, он может оставаться выше 20% даже при активном росте кредитования. Поддержка со стороны основного акционера также рассматривается как потенциальный источник дополнительного капитала.

На конец 2024 года депозиты клиентов составляли 61% обязательств банка, тогда как оптовое финансирование достигало 36%, представленных в основном недорогими долгосрочными кредитами от государственных институтов развития. Депозитная база AFB характеризуется высокой концентрацией, включая средства аффилированных компаний, что усиливает чувствительность к оттокам средств.

Ликвидный буфер банка покрывал 48% депозитов, что Fitch оценивает как адекватный уровень.

Fitch указывает, что рейтинг AFB может быть понижен, если произойдет значительное снижение капитализации (например, вследствие убытков или слишком быстрого роста кредитования), либо в случае ухудшения ликвидности, особенно если оно будет вызвано оттоком средств крупных корпоративных клиентов.

В то же время потенциал повышения рейтинга ограничен и может быть реализован только при существенном укреплении рыночных позиций банка, диверсификации бизнес-модели и улучшении системы управления рисками.

Агентство также отмечает, что краткосрочные рейтинги дефолта эмитента остаются на уровне “B”, который является максимально возможным при текущем долгосрочном IDR на уровне “B”.

Версия на английском языке Fitch: Top 25 borrowers account for over 70% of Azerbaijani AFB Bank’s corporate, SME loans

