Fitch: Более 70% корпоративных и МСП-кредитов азербайджанского AFB Bank приходится на 25 крупнейших заемщиков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings вернуло азербайджанский AFB Bank в список рейтингуемых организаций, пересмотрев его долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (IDR) в сторону повышения - с “B-” до “B” со стабильным прогнозом.

Как сообщает Report со ссылкой на Fitch, в последний раз агентство присваивало рейтинги банку в 2020 году, когда рейтинг был понижен с “B” до “B-” и впоследствии отозван.

Помимо IDR, агентство присвоило AFB Bank рейтинг жизнеспособности (VR) на уровне “b” и рейтинг государственной поддержки (GSR) - “отсутствие поддержки”.

Fitch отмечает, что AFB Bank остается небольшим участником банковского сектора, занимая менее 1% совокупных активов и депозитов на конец первого полугодия 2025 года. Бизнес-модель банка характеризуется высокой концентрацией - более 70% портфеля корпоративных и МСП-кредитов приходится на 25 крупнейших заемщиков. Это, по мнению Fitch, делает кредитный портфель уязвимым к рыночным шокам.

На конец 2024 года на розничное кредитование приходилось 49% валовых кредитов банка, из которых 76% составляли ипотечные кредиты, относящиеся к низкорисковой категории.

Качество активов остается слабым, хотя и демонстрирует улучшение. Доля проблемных кредитов (3 стадия по МСФО 9) снизилась до 14,4% на конец 2024 года с 15,6% годом ранее. Это произошло благодаря значительным списаниям, объем которых составил 7,6% от среднего кредитного портфеля. Кредиты 2 стадии составляли лишь 1,4% портфеля. Резервы под кредиты 3 стадии сократились до 60%, что Fitch расценивает как приемлемый уровень.

Агентство ожидает, что доля проблемных активов продолжит снижаться и достигнет около 10% в 2025-2026 годах.

Операционная прибыль до учета обесценения превышала 3% от среднего объема кредитов в 2022-2024 годах, что обеспечивает умеренный буфер для покрытия потенциальных убытков. Однако отношение операционной прибыли к активам, взвешенным по риску (RWA), снизилось с 7,3% в 2021 году до 2,9% в 2024 году. В 2025-2026 годах ожидается нормализация этого показателя на уровне 2%, в связи с ростом убытков по кредитам.

Коэффициент Fitch Core Capital (FCC) снизился с 39% до 36% на конец 2024 года, в основном из-за полной выплаты дивидендов по прибыли 2023 года и роста RWA на 3%. Тем не менее, это остается высоким показателем, и, по мнению Fitch, он может оставаться выше 20% даже при активном росте кредитования. Поддержка со стороны основного акционера также рассматривается как потенциальный источник дополнительного капитала.

На конец 2024 года депозиты клиентов составляли 61% обязательств банка, тогда как оптовое финансирование достигало 36%, представленных в основном недорогими долгосрочными кредитами от государственных институтов развития. Депозитная база AFB характеризуется высокой концентрацией, включая средства аффилированных компаний, что усиливает чувствительность к оттокам средств.

Ликвидный буфер банка покрывал 48% депозитов, что Fitch оценивает как адекватный уровень.

Fitch указывает, что рейтинг AFB может быть понижен, если произойдет значительное снижение капитализации (например, вследствие убытков или слишком быстрого роста кредитования), либо в случае ухудшения ликвидности, особенно если оно будет вызвано оттоком средств крупных корпоративных клиентов.

В то же время потенциал повышения рейтинга ограничен и может быть реализован только при существенном укреплении рыночных позиций банка, диверсификации бизнес-модели и улучшении системы управления рисками.

Агентство также отмечает, что краткосрочные рейтинги дефолта эмитента остаются на уровне “B”, который является максимально возможным при текущем долгосрочном IDR на уровне “B”.