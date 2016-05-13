​Fitch: Банки СНГ столкнулись с серьезными убытками из-за коротких открытых позиций

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Согласно отчету международного рейтингового агентства Fitch, удельный вес депозитов в иностранной валюте в Азербайджане, Грузии, Казахстане и Беларуси превысил 60%. Как сообщает Report, высокий уровень долларизации банковского сектора стран СНГ и Грузии оказал серьезное воздействие на баланс банков из-за значительного обесценивания национальных валют. Наиболее серьезно пострадали банки в Азербайджане и Украине, не получившие должной поддержки регуляторов. Ущерб банков Казахстана, России и Беларуси был частично компенсирован благодаря государственной поддержке, а меньше всего от изменений валютных курсов пострадали банки Грузии и Армении.

Долговые обязательства и депозитная база в иностранной валюте банков стран региона заметно расширились. Банки в Армении, Грузии и Беларуси имеют самую высокую долю кредитования в иностранной валюте (57-66%). Потребительское кредитование в иностранной валюте преобладает в Украине, Азербайджане, Грузии и Армении, но ограничено в Казахстане, России и Беларуси.

Валютные позиции банков России и Казахстана улучшились за счет операций хеджирования. Однако, управление банковскими балансами становится все труднее из-за конвертации депозитов в иностранную валюту. В Азербайджане некоторые банки столкнулись с большими убытками в результате коротких открытых позиций и ограниченных возможностей по хеджированию.

Рост долларизации также привел к увеличению объема проблемных кредитов и снизил коэффициент адекватности капитала. Только грузинские банки смогли сохранить качество активов, что отражает устойчивый экономический рост страны, минимальную девальвацию национальной валюты и слабые экономические связи с Россией. Согласно прогнозам Fitch, к концу 2016 года во всех других странах региона, исключая Грузию, удельный вес проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле превысит 10%. Подчеркивается, что в Украине данный показатель равен 35%.

Агентство отмечает, что наибольшее давление на капитал испытывают банки Украины, Азербайджана и Казахстана.