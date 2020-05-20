​Fitch: Azsigorta не смог занять соответствующую позицию на рынке

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости страховщика (Insurer Financial Strength – IFS) ОАО Azsigorta на уровне "B".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу стабильный.

Рейтинг Fitch отражает ряд экономических последствий, в том числе негативные последствия пандемии короновируса (COVID-19), прочную капитальную позицию на основе анализа проформы Fitch.

Кроме того, агентство считает, что Azsigorta не смогла занять достойную позицию на рынке под сильным давлением конкурентов.

"В 2019 году поступления от обязательного страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств Azsigorta сократились на 13% по сравнению с 2018 годом, доля рынка компании упала с 3% до 2%. Страховщик потерял основные каналы по данному виду страхования", - отмечается в заявлении.