Fitch: Азербайджан вновь возвращается к регулируемой курсовой политике

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджан вновь начал активно управлять валютным курсом.

Как сообщает Report, об этом пишет исследовательская компания BMI Research, входящая в группу международного рейтингового агентства Fitch.

Глава департамента рисков по странам Европы BMI Research Лукас душ Сантуш отметил, что этот шаг тормозит необходимые структурные изменения в экономике и провоцирует отток валютных резервов.

"Шаг назад в курсовой политике говорит о том, что страна хочет вернуться к своим старым методам после повышения цен на энергоносители. В то же время Международный валютный фонд (МВФ) считает, что гибкая валютная политика важна для Азербайджана. Фонд отмечает, что страна должна позволить курсу свободно плавать, как это предусмотрено в дорожной карте по экономическим реформам, подготовленной консалтинговой компанией McKinsey&Co в конце 2016 года", - говорится в документе.