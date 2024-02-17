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Fitch назвало причину отсрочки Азербайджаном планов по сокращению ненефтяного дефицита госбюджета

Fitch назвало причину отсрочки Азербайджаном планов по сокращению ненефтяного дефицита госбюджета Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что цены на нефть, превышающие запланированные в бюджете, и рост ненефтяных доходов будут способствовать сохранению профицита государственного бюджета, несмотря на увеличение расходов на восстанов
Финансы
17 февраля 2024 г. 09:04
Fitch назвало причину отсрочки Азербайджаном планов по сокращению ненефтяного дефицита госбюджета

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что цены на нефть, превышающие запланированные в бюджете Азербайджана, и рост ненефтяных доходов будут способствовать сохранению профицита государственного бюджета, несмотря на увеличение расходов на восстановление освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговом действии в связи с подтверждением долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.

"По нашим оценкам, профицит консолидированного бюджета вырастет до 7,8% ВВП в 2023 году. Несмотря на это, Азербайджан отложил на один год (до 2027 года) целевое сокращение неэнергетического первичного дефицита до 17,5% ненефтяного ВВП (с 25% в 2023 году). в соответствии с его бюджетным правилом, чтобы выполнить обязательства по расходам, связанным с Карабахом и обороной", - отмечает агентство.

Правительство также увеличило потолок государственного долга до 30% ВВП (ранее было 20%). Fitch считает, что это правило имеет ограниченную практику и слабую институциональную основу с точки зрения надзора и установления бюджетных целей.

Как подчеркивает агентство, госдолг страны вырос до 21,8% ВВП в 2023 году после того, как правительство взяло у небанковской кредитной организации Agrarkredit более 8% внутреннего гарантированного долга ВВП. Fitch прогнозирует, что долг составит в среднем 21,6% ВВП в 2024-2025 гг., что является самым низким показателем в категории стран "BB". Внешние государственные гарантии и перекредитование сократились до 6 млрд долларов США (8,2% ВВП) в 2023 году, причем большая часть этого объема связана с проектом Южного газового коридора, который является прибыльным и вряд ли потребует государственной поддержки.

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Версия на английском языке Fitch names reason for Azerbaijan's postponement of plans to reduce non-oil budget deficit

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