Fitch назвало причину отсрочки Азербайджаном планов по сокращению ненефтяного дефицита госбюджета

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что цены на нефть, превышающие запланированные в бюджете, и рост ненефтяных доходов будут способствовать сохранению профицита государственного бюджета, несмотря на увеличение расходов на восстанов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что цены на нефть, превышающие запланированные в бюджете Азербайджана, и рост ненефтяных доходов будут способствовать сохранению профицита государственного бюджета, несмотря на увеличение расходов на восстановление освобожденных территорий.

Как передает Report, об этом говорится в рейтинговом действии в связи с подтверждением долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Азербайджана в иностранной валюте на уровне "BB+" с позитивным прогнозом.

"По нашим оценкам, профицит консолидированного бюджета вырастет до 7,8% ВВП в 2023 году. Несмотря на это, Азербайджан отложил на один год (до 2027 года) целевое сокращение неэнергетического первичного дефицита до 17,5% ненефтяного ВВП (с 25% в 2023 году). в соответствии с его бюджетным правилом, чтобы выполнить обязательства по расходам, связанным с Карабахом и обороной", - отмечает агентство.

Правительство также увеличило потолок государственного долга до 30% ВВП (ранее было 20%). Fitch считает, что это правило имеет ограниченную практику и слабую институциональную основу с точки зрения надзора и установления бюджетных целей.

Как подчеркивает агентство, госдолг страны вырос до 21,8% ВВП в 2023 году после того, как правительство взяло у небанковской кредитной организации Agrarkredit более 8% внутреннего гарантированного долга ВВП. Fitch прогнозирует, что долг составит в среднем 21,6% ВВП в 2024-2025 гг., что является самым низким показателем в категории стран "BB". Внешние государственные гарантии и перекредитование сократились до 6 млрд долларов США (8,2% ВВП) в 2023 году, причем большая часть этого объема связана с проектом Южного газового коридора, который является прибыльным и вряд ли потребует государственной поддержки.