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 Fitch: Азербайджан достигнет самого высокого показателя по чистой позиции по суверенным активам

 Fitch: Азербайджан достигнет самого высокого показателя по чистой позиции по суверенным активам Чистая позиция по суверенным активам Азербайджана в 2022-2024 гг. увеличится на 14,3 процентных пункта до 77,6% ВВП, что является самым высоким показателем в группе сопоставимых стран.
Финансы
22 октября 2022 г. 14:48
 Fitch: Азербайджан достигнет самого высокого показателя по чистой позиции по суверенным активам

Чистая позиция по суверенным активам Азербайджана в 2022-2024 гг. увеличится на 14,3 процентных пункта до 77,6% ВВП, что является самым высоким показателем в группе сопоставимых стран.

Как передает Report, таковы прогнозы международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Активы в суверенной иностранной валюте выросли до 52,6 млрд долларов США на конец июня 2022 года с 52,1 млрд долларов США на конец 2021 года.

"86% из них составляют активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), где увеличение доходов от нефти и газа в первом полугодии 2022 года более чем компенсировало инвестиционные убытки в размере 2 млрд долларов США", - говорится в отчете агентства.

Fitch считает, что высокие цены на нефть и газ еще больше укрепляют суверенный баланс. В этой связи, агентство прогнозирует в 2022 году увеличение профицита счета текущих операций на 12,1 процентных пункта до 27,3% ВВП и снизится до 19,3% в 2023 году и 12,1% в 2024 году, несмотря на это данный показатель по-прежнему остается самым высоким в группе аналогов «BB».

"Снижение прогноза частично отражает падение цены на нефть в среднем до 85 долларов США в 2023 году и до 65 долларов США за баррель в 2024 году", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке Fitch forecasts Azerbaijan's net sovereign asset position to rise to highest in rating peer group
Версия на азербайджанском языке "Fitch": "Azərbaycanın xalis suveren aktivlər mövqeyinin reytinq qrupunda ən yüksək həddə çatacaq"

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