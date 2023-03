First Republic Bank получил 30 млрд от 11 банков США

Американский First Republic Bank, акции которого в четверг обваливались на 36%, получил 30 млрд долларов в виде депозитов от 11 крупных банков США.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе банка.

"First Republic Bank, ведущий частный банк и компания по управлению активами, сегодня объявил о получении 16 марта 2023 года незастрахованных депозитов на общую сумму 30 млрд долларов от Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Bank, State Street, Truist и U.S. Bank", - говорится в сообщении.

По состоянию на 15 марта денежная позиция банка составляла примерно 34 млрд долларов, не считая 30 млрд долларов незастрахованных депозитов от 11 банков с первоначальным сроком 120 дней по рыночным ставкам.

На этой неделе агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что First Republic Bank рассматривает возможность продажи бизнеса наряду с другими стратегическими вариантами.

Рейтинговые агентства S&P Global Ratings и Fitch Ratings в среду понизили рейтинги банка до уровней спекулятивной категории в связи с оттоком средств с депозитов в банке. Moody's ранее поместило его рейтинги на пересмотр с возможностью понижения.

Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.