Фирма из ОАЭ приобрела долю в 100 млн долларов в компании-владельце TikTok

Технологическая компания из ОАЭ G42 приобрела долю в 100 млн долларов в китайской ByteDance, владеющей приложением TikTok.

Технологическая компания из ОАЭ G42 приобрела долю в 100 млн долларов в китайской ByteDance, владеющей приложением TikTok.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

В рамках сделки ByteDance была оценена в 220 млрд долларов, тогда как раньше ее стоимость достигала 300 млрд долларов. Падение обусловлено возможным запретом TikTok в США, где эта соцсеть названа представляющей угрозу национальной безопасности, отмечает Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена поддержала представленный 7 марта сенаторами законопроект, позволяющий главе государства запрещать иностранные социальные сети, в том числе TikTok. В начале марта комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США поддержал схожий законопроект, который, однако, вызвал критику со стороны демократов. Голосование по нему должно пройти в нижней палате законодательного органа полного состава, как ожидается, уже в этом месяце.