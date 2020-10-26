Финтех-подразделение Alibaba планирует крупнейшее в мире IPO

Торги в Гонконге начнутся 5 ноября

Финтех-компания Ant Group, подразделение китайской интернет-компании Alibaba, установило цену своего двойного IPO на биржах Гонконга и Шанхая, в результате которого планирует привлечь 34,5 млрд долларов США, что станет крупнейшим в мире размещением.

Как передает Report со ссылкой на banki.ru, это следует из документов компании, размещенных на биржах.

Так, Ant Group разместит на Шанхайской бирже чуть более 1,67 млрд акций по 68,8 юаня (10,27 доллара США) каждая. Это позволит привлечь 114,94 млрд юаней (17,23 млрд долларов США). Акции, размещаемые на Гонконгской бирже, были оценены в 80 гонконгских долларов (10,32 доллара США) каждая, что принесет 133,65 млрд гонконгских долларов (17,24 млрд долларов США). Ожидается, что торги в Гонконге начнутся 5 ноября.

Таким образом, предполагается, что двойное IPO принесет компании сумму более 29,4 млрд долларов США, которую удалось привлечь Saudi Aramco в ходе IPO в 2019 году, и станет рекордным в истории.

Как отмечает телеканал CNBC, рыночная стоимость Ant Group, исходя из озвученных оценок, составит 313,37 млрд долларов США, что больше, чем у некоторых крупнейших банков США, включая Goldman Sachs и Wells Fargo.