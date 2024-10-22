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Финский Fortum инициировал судебное разбирательство против Forward Energo

Финский Fortum инициировал судебное разбирательство против Forward Energo Финский энергоконцерн Fortum инициировал судебное разбирательство в гражданском суде Нидерландов против российского Forward Energo (ранее известном как ПAO Fortum).
Финансы
22 октября 2024 г. 17:16
Финский Fortum инициировал судебное разбирательство против Forward Energo

Финский энергоконцерн Fortum инициировал судебное разбирательство в гражданском суде Нидерландов против российского Forward Energo (ранее известном как ПAO Fortum).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом финская компания сообщила в пресс-релизе.

"Разбирательство касается внутренних займов на сумму около 600 млн евро, предоставленных ПAO Fortum. ПAO Forward Energo допустило дефолт по всем внутрифирменным займам. Большинство этих займов достигли срока погашения и не были погашены. Кроме того, ПAO Forward Energo не выплатило проценты по всем займам. Сумма иска, включая проценты и пени за просрочку, составляет около 800 млн евро. Окончательная сумма будет зависеть от обменного курса рубля к евро и суммы причитающихся процентов", - говорится в сообщении.

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