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Финрегулятор США обвинил криптобиржу Binance и ее руководителя в нарушениях

Финрегулятор США обвинил криптобиржу Binance и ее руководителя в нарушениях Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао.
Финансы
5 июня 2023 г. 20:55
Финрегулятор США обвинил криптобиржу Binance и ее руководителя в нарушениях

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск к крупнейшей в мире криптобирже Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном сегодня пресс-службой финансового регулятора.

Как следует из документа, комиссия обвиняет руководство Binance в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже. В действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах.

Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия.

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