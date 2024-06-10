Финразведки Азербайджана и Кыргызстана готовятся подписать Меморандум о сотрудничестве

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана и Служба финансового мониторинга Азербайджана планируют подписать Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в обмене информацией финансовой разведки, связанной с отмыванием денег,

Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана и Служба финансового мониторинга Азербайджана планируют подписать Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в обмене информацией финансовой разведки, связанной с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Как передает Report со ссылкой на текст проекта меморандума, службы обеих стран будут сотрудничать на основе взаимности в сборе, разработке и анализе имеющейся у них информации о сделках с денежными средствами или другим имуществом, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения или связанные с ними предикатными преступлениями.



Стороны будут свободно обмениваться без предварительного планирования или по запросу самым широким спектром доступной им информации на основе взаимности, проводить запросы от имени запрашивающего партнера и предоставлять всю информацию, которую они могли бы получить, если бы такие запросы проводились внутри страны.



Стороны будут использовать информацию, которой они обмениваются, только для той цели, для которой она была запрошена или предоставлена. Любое распространение информации или использование этой информации помимо первоначально утвержденных будет подлежать предварительному разрешению запрашиваемой стороны. Данная информация может быть использована только в отношении расследуемых преступлений, описанных в запросе, и во всех случаях только в разведывательных целях.



Информация, полученная в результате применения настоящего Меморандума о взаимопонимании, является конфиденциальной.



Между тем, стороны не обязаны оказывать помощь, если предоставление такой информации может нанести ущерб суверенитету, безопасности, национальным интересам или другим существенным интересам страны.



Государственная служба финансовой разведки Кыргызстана и Служба финансового мониторинга Азербайджана обсудят и другие направления сотрудничества между собой в области предотвращения, выявления и пресечения отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения или связанных с ними предикатных преступлений и консультироваться друг с другом в целях реализации настоящего Меморандума о взаимопонимании.