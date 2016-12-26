Finoko выпускает облигации в долларах доходностью 14% годовых

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками зарегистрировала проспект эмиссии облигаций небанковской кредитной организации (НКО) – ОАО Finoko. По информации, планируется выпуск в обращение 610 облигаций номиналом 1 000 долларов.

Как сообщили Report из кредитной организации, ценные бумаги доходностью 14% годовых будут находиться в обращении 3 года. Проценты планируется выплачивать каждые 3 месяца. Андеррайтером эмиссии выступает инвестиционная компания PASHA Kapital.

Напомним, что Finoko основан в 2014 году. Уставный капитал компании составляет 1 млн манатов. Акции НКО принадлежат Эльчину Рашид оглу Алиеву (председатель Наблюдательного совета, 50%), Эльмару Рашид оглу Алиеву (член Наблюдательного совета, 50%).