Finex Credit увеличивает свой уставный капитал

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Небанковская кредитная организация (НКО) Finex Credit увеличит уставный капитал на 200 тыс. манатов или на 33,3%, до 800 тыс. манатов к концу этого года.

Об этом сообщили Report в НКО.

По информации, основной акционер Finex Credit - Finance Leasing не будет участвовать в увеличении капитала. В конечном итоге, доля лизинговой компании в уставном капитале НКО снизится с 73,33% до 55%.

Вместо этого общая доля двух других акционеров - Севды Джабраил гызы Ибрагимовой и Мобиля Фамиль оглу Шарифова, которые контролировали соответственно 14,9% и 11,77% акций Finex Credit, - вырастет до 45%.

Напомним, что Finex Credit основана в 2013 году и вместе со своим основным акционером входит в состав Finex Group.