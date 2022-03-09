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Финансовый сектор Азербайджана в прошлом году увеличил активы на 15%

Финансовый сектор Азербайджана в прошлом году увеличил активы на 15% На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 52,6 млрд манатов.
Финансы
9 марта 2022 г. 15:31
Финансовый сектор Азербайджана в прошлом году увеличил активы на 15%

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 52,6 млрд манатов.

Это на 14,6% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года, сообщает Report со ссылкой на отчет правительства.

На отчетную дату 73,1% активов сектора были сосредоточены в банках. Этот показатель год назад составлял 69,9%. За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов снизилась с 27,1% до 24,2%, страховых компаний - с 2,9% до 2,5%, а доля инвестиционных компаний выросла с 0,1% до 0,2%.

Высокую долю НКО в активах правительство объясняет передачей ЗАО Aqrarkredit токсичных активов ОАО ”Международный банк Азербайджана".

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Версия на английском языке Azerbaijan's financial sector increases assets by 15%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın maliyyə sektoru ötən il aktivlərini 15% artırıb

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