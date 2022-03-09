Финансовый сектор Азербайджана в прошлом году увеличил активы на 15%

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 52,6 млрд манатов.

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составили 52,6 млрд манатов.

Это на 14,6% больше по сравнению с показателем на 1 января прошлого года, сообщает Report со ссылкой на отчет правительства.

На отчетную дату 73,1% активов сектора были сосредоточены в банках. Этот показатель год назад составлял 69,9%. За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов снизилась с 27,1% до 24,2%, страховых компаний - с 2,9% до 2,5%, а доля инвестиционных компаний выросла с 0,1% до 0,2%.

Высокую долю НКО в активах правительство объясняет передачей ЗАО Aqrarkredit токсичных активов ОАО ”Международный банк Азербайджана".