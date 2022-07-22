О нас

Финансовый сектор Азербайджана в этом году вырос на 6%

Финансовый сектор Азербайджана в этом году вырос на 6% Активы финансового сектора Азербайджана в этом году выросли на 5,7%, до 55,6 млрд манатов.
Финансы
22 июля 2022 г. 11:52
Финансовый сектор Азербайджана в этом году вырос на 6%

Активы финансового сектора Азербайджана в этом году выросли на 5,7%, до 55,6 млрд манатов.

Как сообщает Report, 74,4% активов сосредоточены в банках, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в начале года.

За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) сократилась на 1,4 процентных пункта, до 22,8%, доля страховых компаний возросла на 0,1 процентных пункта, до 22,6%, доля инвестиционных компаний осталась неизменной - 0,2%.

Высокая доля НКО в активах связана с передачей токсичных активов ОАО “Международный банк Азербайджана” небанковской кредитной организации ЗАО “Аграркредит”.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's financial sector grows 6% 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın maliyyə sektoru bu il 6 % böyüyüb

Экслюзивные новости

Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
Психоаналитик: Последствия ПТСР сказываются не только на ветеранах, но и на их близких
21 июля 2022 г. 10:15
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
Эксперт: Новый меморандум с ЕС свидетельствует о растущей значимости Баку
20 июля 2022 г. 12:16
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
Снимается фильм об азербайджанцах, 29 лет назад пробывших 54 дня в окружении армян
20 июля 2022 г. 11:41
Группа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
ФотоГруппа лиц, оказавшихся в армянском окружении в 1993 году, вернулась в места трагических событий
19 июля 2022 г. 17:55
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
Назначен председатель Госагентства по использованию запасов минерального сырья
19 июля 2022 г. 16:48
Известный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
ФотоИзвестный журналист спустя 29 лет посетил родное село в Лачыне
16 июля 2022 г. 11:40
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
207 граждан Азербайджана получили диплом об окончании вузов Украины в этом году
16 июля 2022 г. 11:30
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
Украинский командир: Если будет больше оружия, мы победим
15 июля 2022 г. 10:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi