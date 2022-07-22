Финансовый сектор Азербайджана в этом году вырос на 6%

Активы финансового сектора Азербайджана в этом году выросли на 5,7%, до 55,6 млрд манатов.

Активы финансового сектора Азербайджана в этом году выросли на 5,7%, до 55,6 млрд манатов.

Как сообщает Report, 74,4% активов сосредоточены в банках, что на 1,3 процентных пункта выше, чем в начале года.

За отчетный период доля небанковских кредитных организаций (НКО) сократилась на 1,4 процентных пункта, до 22,8%, доля страховых компаний возросла на 0,1 процентных пункта, до 22,6%, доля инвестиционных компаний осталась неизменной - 0,2%.

Высокая доля НКО в активах связана с передачей токсичных активов ОАО “Международный банк Азербайджана” небанковской кредитной организации ЗАО “Аграркредит”.