Финансовый сектор Азербайджана увеличил свои активы на 17% в прошлом году

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составляли 61,6 млрд манатов, что равно 46% ВВП и 88% ненефтегазового ВВП.

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составляли 61,6 млрд манатов, что равно 46% ВВП и 88% ненефтегазового ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет правительства, это на 17,1% больше, чем на 1 января прошлого года.

На отчетную дату 76,4% активов сектора сосредоточено в банках. Год назад этот показатель составлял 73,1%. Доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов за отчетный период снизилась с 24,2% до 20,8%, доля страховых компаний выросла с 2,5% до 2,6%, а доля инвестиционных компаний осталась на уровне 0,2%.

Высокая доля НКО в активах правительство объясняет передачей токсичных активов ОАО “Международный банк Азербайджана” ЗАО Aqrarkredit.