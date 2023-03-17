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Финансовый сектор Азербайджана увеличил свои активы на 17% в прошлом году

Финансовый сектор Азербайджана увеличил свои активы на 17% в прошлом году На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составляли 61,6 млрд манатов, что равно 46% ВВП и 88% ненефтегазового ВВП.
Финансы
17 марта 2023 г. 11:25
Финансовый сектор Азербайджана увеличил свои активы на 17% в прошлом году

На 1 января этого года активы финансового сектора Азербайджана составляли 61,6 млрд манатов, что равно 46% ВВП и 88% ненефтегазового ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на отчет правительства, это на 17,1% больше, чем на 1 января прошлого года.

На отчетную дату 76,4% активов сектора сосредоточено в банках. Год назад этот показатель составлял 73,1%. Доля небанковских кредитных организаций (НКО) и кредитных союзов за отчетный период снизилась с 24,2% до 20,8%, доля страховых компаний выросла с 2,5% до 2,6%, а доля инвестиционных компаний осталась на уровне 0,2%.

Высокая доля НКО в активах правительство объясняет передачей токсичных активов ОАО “Международный банк Азербайджана” ЗАО Aqrarkredit.

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Версия на английском языке Azerbaijan's financial sector increases assets by 17%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın maliyyə sektoru ötən il aktivlərini 17 % artırıb

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