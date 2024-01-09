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Финансовый сектор Азербайджана поддерживает президента Ильхама Алиева

Финансовый сектор Азербайджана поддерживает президента Ильхама Алиева Участники проходящего в Баку Азербайджанского финансового форума приняли заявление в поддержку политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах.
Финансы
9 января 2024 г. 11:40
Финансовый сектор Азербайджана поддерживает президента Ильхама Алиева

Участники проходящего в Баку Азербайджанского финансового форума приняли заявление в поддержку политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах.

Как сообщает Report, заявление зачитал глава Общественного объединения "Ассоциация банков Азербайджана" Закир Нуриев.

В заявлении отмечается, что за последние 20 лет под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан прошел большой путь развития, в результате чего сформировалась сильная экономика, устойчивая финансовая система.

С каждым годом международный авторитет Азербайджана рос, страна заняла достойное место на энергетической карте мира как надежный стратегический партнер. Азербайджан создал уникальную, образцовую модель национального развития.

"Страховой сектор, являющийся одной из сфер, способствующих развитию национальной экономики, за последние 20 лет быстро развивался. За этот период активы страховых компаний увеличились в 36 раз, страховые взносы – в 17 раз, выплаты – в 37 раз. Цифровизация сектора обеспечила повышение доступности и качества страховых услуг.

Достижения в области экономики и финансов создают не только огромный потенциал для нашей национальной экономики, но и основу для ее долгосрочного устойчивого развития. В современный период наша страна определила качественно новые приоритеты развития.

Мы, как участники Азербайджанского финансового форума, заявляем, что полностью поддерживаем политику президента Ильхама Алиева", - говорится в заявлении.

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