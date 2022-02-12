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Финансовый офис Турции и Центробанк Азербайджана подпишут меморандум

Финансовый офис Турции и Центробанк Азербайджана подпишут меморандум На следующей неделе будет подписан меморандум между Финансовым офисом Турции и Центральным банком Азербайджана для более активной координации мер по развитию высоких технологий и цифровизации в Азербайджане.
Финансы
12 февраля 2022 г. 12:29
Финансовый офис Турции и Центробанк Азербайджана подпишут меморандум

На следующей неделе будет подписан меморандум между Финансовым офисом Турции и Центральным банком Азербайджана для более активной координации мер по развитию высоких технологий и цифровизации в Азербайджане.

Об этом Report сообщил генеральный директор Центрального банка Фарид Османов.

По его словам, в рамках меморандума будут обсуждаться вопросы, связанные с внедрением практики братской Турции в Азербайджане, цифровизацией страхового сектора и рынков капитала.

Недавно делегация ЦБА встретилась в Стамбуле с представителями различных турецких финансовых институтов. В ходе встреч стороны обменялись мнениями по вопросам обучения и развития в турецком финансовом секторе, применения профессиональных и квалификационных стандартов на финансовых рынках, перспектив применения турецкого опыта в нашей стране в этих областях и возможностей для будущего сотрудничества.

На встрече с заместителем председателя Центрального банка Турции Эмрахом Шенером обсуждались планы дальнейшего расширения и интенсификации сотрудничества, особенно возможность реализации совместных исследовательских проектов в области финансовых инноваций.

В то же время 27 января Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) разместил в Центральном банке Турции депозит в размере 1 миллиарда евро сроком на 6 месяцев.

Эта инвестиция, которая вносит позитивный вклад в финансовую стабильность в Турции, была осуществлена в рамках инвестиционной стратегии и правил ГНФАР.

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Версия на английском языке Finance Office of Turkey and Central Bank of Azerbaijan to sign memorandum 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Maliyyə Ofisi ilə Azərbaycan Mərkəzi Bankı arasında memorandum imzalanacaq

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