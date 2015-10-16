​Финансовые санкции за налоговые правонарушения в Азербайджане будут увеличены

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Выдвинуто предложение об увеличении финансовых санкций за нарушение налогового законодательства в отношении лиц, осуществляющих деятельность в сфере торговли и общественного питания.

Как сообщает Report, об этом заявил министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов в ходе обсуждения законопроекта "О внесении поправок в Налоговый кодекс" на сегодняшнем заседании комитета по экономической политике Милли Меджлиса.

По его словам, согласно поправке, сумма штрафа за допущенное впервые в течение календарного года налоговое правонарушение будет увеличена с 400 до 2 000 манатов: "За совершение налогового правонарушения во второй раз в течение календарного года предлагается увеличить сумму штрафа с 800 до 4 000 манатов, в третий раз - с 1 200 до 6 000 манатов".

Согласно другой поправке, предлагается повышение ставки упрощенного налога для предпринимателей в сфере торговли и общественного питания и введение 10%-го налога на выигрыши в спортивных азартных играх.

Министр Ф.Мамедов отметил, что три года выигрыши в спортивных азартных играх не облагались налогом: "Это стимулировало развитие данной сферы, в котором за три года оборот достиг 300 млн. манатов. Поэтому в нынешних экономических условиях следует привлечь этот источник к выплате налогов".

Согласно поправке, предлагается повышение ставки упрощенного налога для предпринимателей в сфере торговли до 6%, в сфере общественного питания - до 8%.