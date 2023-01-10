Финансовые потоки в Азербайджане выросли на 10%

17:47

В 2022 году финансовый поток в Азербайджане составил 26,4 миллиарда манатов, что на 9,5% больше, чем в 2021 году.

Как сообщает Report, об этом сообщил Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, в IV квартале 2022 года, так же как и в аналогичном периоде 2021 года, сферами экономической деятельности с наибольшей долей в общей сумме поступлений платежей стали государственное управление и оборона, социальное обеспечение (21,3%), строительство (19,8 %) и торговля, ремонт транспортных средств (15,8%). Основными сферами экономической деятельности, которые внесли наибольший вклад в рост поступлений за соответствующий период прошлого года, стали строительство (рост на 1 миллиард 979 миллионов манатов) и торговля, ремонт транспортных средств (рост на 1 миллиард 418 миллионов манатов).

За прошедший квартал наибольший рост произошел в секторах недвижимости (в 2,1 раза), строительства (61%) и торговли, ремонта транспортных средств (52%), а наибольшее снижение - электроэнергетики, газа, пароснабжения (-34%), финансовой и страховой деятельности (-28%) и услуг в других отраслях (-26%).