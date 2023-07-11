Финансовые потоки в Азербайджане во II квартале выросли на 7%

Во II квартале этого года финансовый поток в Азербайджан составил 29,2 млрд манатов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во II квартале этого года финансовый поток в Азербайджан составил 29,2 млрд манатов, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно отчету, в этом периоде наибольший удельный вес в структуре поступлений пришелся на сферы управления и обороны (30,7%), торговли, ремонта транспортных средств (14,4 %) и строительства (10,2%).

Сферой экономической деятельности, которая внесла наибольший вклад в рост поступлений за год, стала горнодобывающая промышленность (624,4 млн. манатов), а также сфера транспорта и складского хозяйства (547,9 млн манатов).