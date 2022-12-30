Финансовые итоги 2022 года в Азербайджане

2022-й год ознаменовался рядом интересных новшеств в финансовом секторе Азербайджана.

Самым важным событием года в финансовом секторе страны, несомненно, стала смена руководства Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Эльман Рустамов, 27 лет возглавлявший орган, регулирующий финансовый рынок страны, был отстранен от должности решением Милли Меджлиса и продолжил трудовую деятельность в качестве советника премьер-министра. Руководство ЦБА было возложено на Талеха Кязимова, который все еще является председателем правления PASHA Bank. В ЦБА было вновь сформировано правление. Алим Гулиев и Вадим Хубанов, входившие в команду Рустамова, покинули посты в связи с истечением срока полномочий, а Афандил Бабаев - в связи с выходом на пенсию, их заменили генеральный директор учреждения Рашад Оруджев и советник бывшего председателя Алияр Мамедьяров.

В этом году закрылся Бакинский филиал Национального банка Пакистана. ЦБА аннулировал лицензию на основании самого обращения филиала. В конечном итоге количество банков в стране сократилось с 26 до 25 впервые с 2020 года.

Регулирующий орган выдал лицензию небанковской кредитной организации (НКО) SF Azerbaijan и аннулировал лицензию НКО Omni Finance. Выдача лицензий созданным в этом году НКО Home Finance, Payonix, Marja İnvest, Alfa Credit, Caspian Finance и Puldeks была приостановлена до следующего года, таким образом, по итогам года количество НКО не изменилось и составило 55. Количество кредитных союзов упало с 43 до 40 - кредитные союзы Nurana, Qoshqar и Yukselish ушли с рынка.

В течение года ситуация на валютном рынке Азербайджана оставалась стабильной, курс маната не менялся по отношению к доллару США. На валютных аукционах, проводимых ЦБА совместно с Государственным нефтяным фондом (ГНФАР), спрос на американскую валюту полностью удовлетворялся за счет последнего, иными словами, регулятору не приходилось использовать свои валютные резервы. В конечном итоге ЦБА увеличил их примерно на 1 млрд - до 8 млрд долларов США.

Денежная база в стране сократилась более чем на 1 млрд манатов и к концу года приблизилась к 17 млрд манатов. В этом году число небанковских компаний, занимающихся обменом валюты, выросло с 2 до 5. ЦБА выдала лицензии компаниям Zuhur, Bakı Merkezi Valyuta и Meta-Kapital. В то же время был запущен процесс ликвидации “Бакинской межбанковской валютной биржи”, утратившей свое значение после двух девальваций маната в 2015 году.

Несмотря на то, что азербайджанские банки не осуществляют куплю-продажу валюты между собой, в 2022 году в стране активизировался межбанковский денежный рынок. Это произошло в рамках новой денежно-кредитной политики, проводимой ЦБА. Резко возросло количество сделок, заключаемых банками как на торговой платформе Bloomberg, так и на рынке РЕПО.

Решения ЦБА по процентным ставкам привели к повышению средних ставок на межбанковском рынке. В 2022 году регулятор 8 раз пересматривал параметры процентного коридора. Учетная ставка в стране постепенно повышалась с 7,25% до 8,25%, верхний предел процентного коридора - с 8,25% до 9,25%, а нижний предел - с 6% до 6,25%.

В этом году участники рынка капитала Азербайджана также стали свидетелями интересных новшеств. Были предприняты важные шаги для повышения активности на рынке. ЦБА внедрил систему эмиссии ценных бумаг. Национальный депозитарный центр запустил новый субсчет “Маржа”, открыл номинальный счет в Merkezi Kayit Kuruluşu - Центральном депозитарии Турции. А "Бакинская фондовая биржа" освободила эмитентов акций, впервые включенных в листинг, от платы за услуги по листингу до конца следующего года. Согласно поправкам в Налоговый кодекс, с 1 февраля 2023 года дивиденды, дисконтные и процентные доходы, выплачиваемые по акциям и облигациям, выпущенным методом публичного предложения и торгуемым на регулируемом рынке, освобождаются от налогообложения сроком на 5 лет.

В стране в этом году также выросло количество инвестиционных компаний с 11 до 13. ЦБА выдал лицензии инвестиционным компаниям Troni и Kapital Partners.

Хотя в течение года на страховом рынке не появились новые крупные игроки, этот сектор не остался в стороне от нововведений. С 1 января Государственная страховая коммерческая компания (“Азерсыгорта”) передала большую часть своих полномочий Государственному фонду социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения и, став акционерным обществом, осуществляла свою деятельность в условиях острой конкуренции.

ЦБА приступила к публикации индекса жалоб по страховым компаниям, совместно с Ассоциацией страховщиков Азербайджана запустила программу развития актуарной сферы с целью формирования в стране нового поколения актуариев, обладающих современными знаниями и навыками.

Обновлены правила по "Обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств", и граждане получили возможность обратиться при наступлении страхового случая в свою страховую компанию.

Еще одним нововведением стал расчет обязательных взносов на автострахование на основе факторов риска. Азербайджан в лице Бюро обязательного страхования стал полноправным членом международной системы страхования "Зеленая карта", в ее рамках начал сотрудничество с Турцией, а также достиг соглашения с Международным советом бюро по продаже "Зеленой карты” водителям транспортных средств, зарегистрированных в Грузии и Казахстане.

В 2022 году ЦБА подписал меморандумы о взаимопонимании по сотрудничеству с финансовым офисом при Администрации президента Турции и Комиссией по банковскому и страховому регулированию Китая.

Обновленная азербайджанская банкнота номиналом 50 манатов была названа “Лучшей новой банкноты мира” со стороны Международной ассоциации денежных знаков. Кроме того, Центробанк обновил денежные знаки номиналом 10 и 20 манатов, а также монеты номиналом 10, 20 и 50 гяпиков, выпустил в обращение золотые и серебряные памятные денежные знаки, посвященные чемпионату мира по футболу в Катаре, а также серебряный юбилейный денежный знак номиналом 5 манатов в связи с 30-летием создания Национального олимпийского комитета и упростил правила продажи памятных и юбилейных денежных знаков.

В Азербайджане также внедрены новшества в ипотечном кредитовании, которое является очень важным для населения. Внесены изменения в порядок расчета совокупного ежемесячного дохода заемщика (заемщиков) по ипотечному кредиту, в том числе льготному ипотечному кредиту, выданному за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда.

Еще одним интересным нововведением стало внесение изменений в “Порядок предоставления ипотечного кредита, в том числе льготного ипотечного кредита, за счет средств Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда”, согласно которым лица, проработавшие журналистом не менее 5 лет, являющиеся членами молодой семьи, а также лица, проработавшие журналистом не менее 15 лет, получают льготный ипотечный кредит под 4% годовых. Но при этом обязательно быть зарегистрированным в медиа-реестре.

В этом году валютные резервы ГНФАР превысили 45 млрд долларов на фоне высоких цен на нефть. Это стало причиной и общего увеличения валютных резервов Азербайджана. По последним данным, стратегические резервы страны составляют около 56 млрд долларов.

Интересным нововведением фонда стало размещение им депозита в 1 млрд евро в Центральном банке Турции в начале года. Хотя депозит был размещен до конца июля, позже его срок был продлен еще на 5 месяцев.

В середине года был пересмотрен бюджет Госнефтефонда, так и госбюджет Азербайджана, а расчетная стоимость за баррель нефти (Azeri Light) повышена с 50 до 85 долларов. В следующем году она установлена на уровне 50 долларов за баррель.