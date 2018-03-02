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    Финансовые источники Специального Фонда исполнительных чиновников сокращены

    Report сообщает, что документ был подписан со стороны Премьер-министра Артура Раси-заде

    Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Финансовые источники специального фонда исполнительных чиновников сокращены.

    Как передает Report, документ об этом был подписан со стороны премьер-министра Артура Раси-заде.

    Согласно указу, из II отдела первого абзаца 1-ой части положения о «Специальном Фонде исполнительных чиновников» были изьяты следующие слова: «наказания не связанные с лишением свободы по уголовной ответственности».

    Это значит что, Фонд будет лишен 75 % процентов исполнительных выплат от принудительного исполнения решений касающихся наказаний не относящихся к лишению свободы по уголовной ответственности, а также выплат взимаемых с должника в связи с проведением исполнительных мер.

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