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Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз Общий размер финансовых активов частного сектора американской экономики в шесть раз превышает ВВП страны.
Финансы
19 августа 2024 г. 15:41
Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Общий размер финансовых активов частного сектора американской экономики в шесть раз превышает ВВП страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, так подсчитали аналитики Bank of America во главе с Майклом Хартнеттом.

Этот объем включает в себя стоимость депозитов, кредитов, прямых инвестиций, резервов пенсионных фондов, валюты, акций, облигаций и других ценных бумаг, но не включает недвижимость.

По словам аналитиков, такое соотношение отражает финансиализацию экономики США и глубину неравенства населения по уровню благосостояния.

До ослабления регулирования американской экономики в 1980-х финансовые активы превышали ВВП лишь в 2,9 раза, однако с тех пор стабильно растут и приближаются к пиковому показателю в 6,3 ВВП, достигнутому в июне 2021 года.

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