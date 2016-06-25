Финансовая система США нормально функционирует после Brexit

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Американская финансовая система находится в порядке после референдума о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Во входящем в состав минфина совете по наблюдению за финансовой стабильностью сообщили, что "финансовая система США продолжает функционировать упорядоченно".

Там добавили, что совет, который отвечает за финансовые риски, будет продолжать следить за развитием событий.