Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в финансировании банковского сектора в Азербайджане.

Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в финансировании банковского сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев.

"В мае этого года был организован визит представителей корпорации в нашу страну. Организация уже приступила к реализации проекта финансирования с одним из азербайджанских банков. Это сотрудничество также оказало серьезную поддержку развитию корреспондентских отношений нашего банка. Один из азербайджанских банков недавно открыл корреспондентский счет в США", - сказал он.