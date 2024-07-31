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Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в финансировании банковского сектора в Азербайджане.
Финансы
31 июля 2024 г. 12:23
Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном

Финансовая корпорация США по международному развитию заинтересована в финансировании банковского сектора в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Центральном банке Азербайджана (ЦБА) сказал генеральный директор ЦБА Тогрул Алиев.

"В мае этого года был организован визит представителей корпорации в нашу страну. Организация уже приступила к реализации проекта финансирования с одним из азербайджанских банков. Это сотрудничество также оказало серьезную поддержку развитию корреспондентских отношений нашего банка. Один из азербайджанских банков недавно открыл корреспондентский счет в США", - сказал он.

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Версия на английском языке US Int'l Development Finance Corporation interested in co-op with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf üzrə Maliyyə Korporasiyası Azərbaycanla əməkdaşlığa maraq göstərir

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