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    Financial Times: Всемирный банк возглавит Иванка Трамп

    Также на эту должность претендует экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли
    © Euronews

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Дочь главы американского государства Дональда Трампа Иванка может возглавить Всемирный банк после ухода в отставку Джим Ён Кима.

    Как передает Report со ссылкой на МК.РУ, об этом стало известно газете Financial Times.

    Её имя называется в числе наиболее вероятных кандидатов. Также на эту должность претендует экс-постпред Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли, утверждает издание со ссылкой на неназванные источники.

    Действующий президент группы ВБ Джим Ён Ким покинет пост 1 февраля.

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