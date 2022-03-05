Financial Times: Швейцария планирует заблокировать криптовалюту россиян

Правительство Швейцарии намерено заморозить цифровые активы россиян на централизованных криптобиржах и других криптовалютных сервисах, работающих в юрисдикции страны.

Правительство Швейцарии намерено заморозить цифровые активы россиян на централизованных криптобиржах и других криптовалютных сервисах, работающих в юрисдикции страны.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Financial Times.

Так, Швейцария присоединилась к международным санкциям против РФ из-за военной спецоперации. Этот шаг защитит целостность блокчейн-индустрии Швейцарии.

По словам министра финансов Швейцарии Ги Пармелена, ранее правительство заморозило банковские счета и другие активы 223 клиентов из России.

Со стороны Швейцарии персональным санкциям подверглись президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и главы МИД Сергей Лавров. Швейцарские банки также заморозят их финансовые активы, если такие найдутся.

Binance 3 марта ограничила доступ пользователей карт российских банков, которые попали под международные санкции. При этом криптобиржа заверила, что не хочет замораживать учетные записи миллионов российских пользователей, но готова выполнить новые международные ограничения.