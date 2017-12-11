Филиалы Unibank будут работать по выходным

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Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Учитывая растущую потребность клиентов в банковских услугах, филиалы ОАО Unibank начали функционировать и по субботам. Об этом сообщили Report из банка.

В частности, филиалы банка в столице и Абшероне - “Аджеми”, “Нефтчиляр”, “Сумгайыт”, “Нариманов”, “Бакиханов”, “Хырдалан”, “Иншаатчылар”, “Мардакян”, “Ахмедлы” , 14-ый и 15-ый филиалы, а в регионах филиалы “Барда”, “Гянджа”, “Мингячевир”, “Товуз”, “Губа”, “Кяпяз” и “Шамкир”- функционируют по субботам с 10:00 до 14:00. Клиенты могут воспользоваться такими услугами как получение кредитов, открытие депозитов, быстрые денежные переводы, операции с наличными деньгами и другие банковские услуги.

Кроме того, в рамках новогодней кампании Unibank до 15 января, каждый, кто возьмет кредит в Unibank, будет расплачиваться банковской картой или воспользуется услугами мобильного приложения Unibank Mobile получит шанс выиграть 2 018 манатов.

Победителями лотереи могут стать клиенты, получившие наличный кредит в Unibank и ставшие обладателями кредитной карты Albalı Plus в период проведения лотереи; клиенты, осуществившие безналичные операции с помощью дебетовых, кредитных и зарплатных карт банка до 15 января (каждая транзакция в размере 10 манатов дает шанс участвовать в лотерее). Для участия в лотерее по картам следует пройти регистрацию на сайте unibank.az (https://onlineservices.unibank.az/LottoRegister/) до 15 января.

Два победителя станут обладателями самого крупного приза – по 2 018 манатов каждый, 1 победитель - 500 манатов, 22 победителя - 100 манатов, 70 победителей - 50 манатов.

Тираж, состоящий из двух частей, пройдет 23 января в головном офисе Unibank. Розыгрыш будет проводиться на основе электронной жеребьевки посредством специальной компьютерной программы.