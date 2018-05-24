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    Фермеры получат льготные кредиты на 10 млн долларов по линии министерства сельского хозяйства в этом году

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ "Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства выделит фермерам 10 млн долларов до конца этого года".

    Об этом сообщил Report глава ведомства Мирза Алиев.

    "Наша главная цель - упростить доступ сельхозпроизводителей к финансовым ресурсам, в связи с чем на первоначальном этапе мы решили выделить фермерам 10 млн манатов до конца года. С этой целью сегодня мы подписали протоколы о намерениях с ведущими банками и кредитными организациями, имеющими сеть филиалов во всех регионах страны.

    Минимальная сумма кредита составит 1 000 манатов, максимальная сумма - 200 тыс. манатов. Годовая процентная ставка не превысит 7%. Все это позволит создать конкурентоспособные фермерские хозяйства", - сказал он.

    По словам главы службы, количество документов, необходимых для получения фермерами льготных кредитов, сократилось с 15 до 5: "Мы выбрали в основном банки в качестве уполномоченных кредитных учреждений. Сейчас мы работаем с различными государственными учреждениями над подготовкой механизмов залогового обеспечения".

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